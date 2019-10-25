Стрілянина та вибух у Харкові: у розбірках загинув свідок у справі Вороненкова, фото — "Салтовка"

https://racurs.ua/ua/n128581-zmi-povidomyly-pro-zagybel-u-rozbirkah-v-harkovi-svidka-u-spravi-voronenkova.html

Ракурс

Під час перестрілки в Харкові загинув свідок у справі про вбивство депутата Держдуми РФ Дениса Вороненкова.

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Про вбивство у Шевченківському районі Харкова Володимира Бороха, який проходив у справі Вороненкова, повідомляють у «Фейсбук» «Ґрати» з посиланням на адвоката Святослава Пархоменко. Цей адвокат захищає Олександра Лося — підозрюваного в організації вбивства Вороненкова.

Борох, мовляв, був «правою рукою» Георгія Ісакова, якого у 2016 році засудили в Харкові до п’яти років позбавлення волі за викрадення людини та вимагання. Згодом він звільнився завдяки «закону Савченко». Ісаков вижив у сьогоднішній перестрілці і перебуває із численними пораненнями у лікарні.

Влітку 2017 року поліція затримала Бороха і Лося, якого підозрюють в пособництві у вбивстві Вороненкова. Лосю відводилася роль водія, він також стежив за жертвою. Його адвокат переконує, що Борох знав про подробиці замаху на Вороненкова і мав свідчити в суді про них.

Крім того, харківські ЗМІ повідомили, що Ісаков був заступником керівника сумновідомого харківського спортивного клубу «Оплот». Саме про декілька попередніх замахів на нього стверджував сьогодні керівник Національної поліції Харківської області.

Нагадаємо, сьогодні в Харкові біля супермаркету «Восторг» на вулиці Клочківській сталася стрілянина. Згодом під час гонитви кілер підірвав себе на гранаті поблизу залізничного вокзалу.

Екс-депутат Держдуми Вороненков був застрелений у центрі Києва біля готелю «Прем'єр Палас» 23 березня 2017 року. За даними СБУ, убивство скоїв уродженець Севастополя Павло Паршов. СБУ не виключає, що вбивця був агентом ФСБ.