Бюджет-2020: Зеленський зібрав міністрів і наказав на 10% скоротити видатки на держапарат, фото — ОП

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В Офісі президента 25 жовтня відбулася зустріч глави держави із урядовцями, на якій обговорили бюджетний процес. Зеленський наказав скоротити видатки на утримання державного апарату на 10% у проекті бюджету-2020.

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Зеленський сьогодні зібрав міністрів на чолі із керівником уряду Олексієм Гончаруком, запросив й секретаря Ради національної безпеки та оборони Олексія Данілова, а також керівника свого офісу Андрія Богдана.

Провели нараду з підготовки держбюджету-2020 до другого читання. Заслухав міністра фінансів щодо основних показників. Поставив завдання скоротити видатки держбюджету на наступний рік на утримання чиновників на 10%, — повідомила прес-служба Зеленського.

Глава держави пояснив, що таке рішення дозволить зекономити кошти та направити їх на соціально важливі статті бюджету. Водночас пообіцяв, що скорочення фінансування не торкнеться учителів та лікарів.

На зустрічі в Зеленського були також міністр економіки Тимофій Милованов, фінансів Оксана Маркарова.

Нагадаємо, що державний бюджет на 2020 рік попередньо схвалили 18 жовтня у Верховній Раді. Тоді урядовці зазначили, що його ухвалили на основі макроекономічного прогнозу, який склав попередній Кабмін, і обіцяли його відкоригувати.

Минулого тижня Гончарук повідомив, що курс долара на 2020 рік згідно з новим макроекономічним прогнозом складе 27 грн за дол. У консервативному варіанті прогнозу передбачається зростання економіки в наступному році на 3,7%. За оптимістичним прогнозом наступного року ВВП України має зрости на 4,8%.

Зі США повернулася делегація українських чиновників й після прильоту до Києва Маркарова повідомила про те, що другий транш макрофінансової допомоги Україна може отримати вже до кінця 2019 року.