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Контрабанда лісу: на Буковині перекрито канал вивезення деревини до ЄС, фото: pixabay

Контрабанда лісу: на Буковині перекрито канал вивезення деревини до ЄС (ФОТО, ВІДЕО)

25 жов 2019, 16:47
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Лісодеревина з Чернівецької та Закарпатської областей незаконно відправлялася до країн Європейського Союзу.

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Поліцейські разом зі співробітниками Службі безпеки України затримали зловмисників. Про повідомляє сайт Нацполіції.

Встановлено, що 31-річний бізнесмен купував необліковану лісодеревину (переважно породи дуб) у держлісгоспів на території Закарпаття та Буковини. Він придбав фіктивні товарно-транспортні накладні й оформив їх на підконтрольних йому приватних підприємців. Це було зроблено з метою легалізації походження лісоматеріалів.

Контрабанда лісу: на Буковині перекрито канал вивезення деревини до ЄС, фото: Нацполіція

Контрабанда лісу: на Буковині перекрито канал вивезення деревини до ЄС, фото: Нацполіція

Поліцейські провели обшуки. Було вилучено 200 куб. м деревини, яка транспортувалася вантажівками за фальшивими документами.

Триває досудове розслідування у кримінальному провадженні, проводяться необхідні експертизи, а також вирішується питання щодо накладення арешту й вилучення транспортних засобів.

Джерело: Ракурс


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