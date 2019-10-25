Контрабанда лісу: на Буковині перекрито канал вивезення деревини до ЄС, фото: pixabay

https://racurs.ua/ua/n128577-kontrabanda-lisu-na-bukovyni-perekryto-kanal-vyvezennya-derevyny-do-ies-foto-video.html

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Лісодеревина з Чернівецької та Закарпатської областей незаконно відправлялася до країн Європейського Союзу.

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Поліцейські разом зі співробітниками Службі безпеки України затримали зловмисників. Про повідомляє сайт Нацполіції.

Встановлено, що 31-річний бізнесмен купував необліковану лісодеревину (переважно породи дуб) у держлісгоспів на території Закарпаття та Буковини. Він придбав фіктивні товарно-транспортні накладні й оформив їх на підконтрольних йому приватних підприємців. Це було зроблено з метою легалізації походження лісоматеріалів.

Поліцейські провели обшуки. Було вилучено 200 куб. м деревини, яка транспортувалася вантажівками за фальшивими документами.

Триває досудове розслідування у кримінальному провадженні, проводяться необхідні експертизи, а також вирішується питання щодо накладення арешту й вилучення транспортних засобів.