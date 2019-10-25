Контрабанда лісу: на Буковині перекрито канал вивезення деревини до ЄС (ФОТО, ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n128577-kontrabanda-lisu-na-bukovyni-perekryto-kanal-vyvezennya-derevyny-do-ies-foto-video.htmlРакурс
Лісодеревина з Чернівецької та Закарпатської областей незаконно відправлялася до країн Європейського Союзу.
Поліцейські разом зі співробітниками Службі безпеки України затримали зловмисників. Про повідомляє сайт Нацполіції.
Встановлено, що 31-річний бізнесмен купував необліковану лісодеревину (переважно породи дуб) у держлісгоспів на території Закарпаття та Буковини. Він придбав фіктивні товарно-транспортні накладні й оформив їх на підконтрольних йому приватних підприємців. Це було зроблено з метою легалізації походження лісоматеріалів.
Поліцейські провели обшуки. Було вилучено 200 куб. м деревини, яка транспортувалася вантажівками за фальшивими документами.
Триває досудове розслідування у кримінальному провадженні, проводяться необхідні експертизи, а також вирішується питання щодо накладення арешту й вилучення транспортних засобів.