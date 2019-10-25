Справи Майдану: Генпрокуратура зупинила слідство проти снайпера "Омеги", фото — Главком

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Генеральна прокуратура України зупинила слідство в одній зі справ Майдану. Йдеться про розслідування кримінального провадження проти снайпера спецпідрозділу «Омега» Дмитра Хмеля. Його підозрюють у вбивстві активіста на вулиці Інститутській.

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Згідно з матеріалами суду, розслідування зупинили в серпні, повідомляють «Українські Новини». Таку процесуальну дію вчинив слідчий, погодивши з прокурором. Причиною стала «наявна необхідність виконання процесуальних дій у межах міжнародного співробітництва». Йдеться про те, що у червні Генпрокуратура спрямувала до Швейцарії запит про міжнародну правову допомогу.

Адвокати Хмелю оскаржували зупинку розслідування, але 21 жовтня суд не задовольнив це клопотання. Хмель перебуватиме під нічним домашнім арештом до 28 листопада, його зобов’язали носити електронний браслет.

У травні Печерський райсуд Києва продовжив арешт Хмеля до 16 червня, а термін розслідування — до 30 серпня. Тоді очікувалося завершення ще шести експертиз, зокрема, снайперських гвинтівок бійців «Омеги».

Захист апелював до того, що Хміль воював в АТО, добровільно віддав закордонні паспорти, має проблеми зі здоров’ям і утримує неповнолітню дитину.

Хмеля затримали наприкінці жовтня 2018 року. Він служив у загоні спецпризначення «Омега» Нацгвардії (Внутрішніх військ) під час Євромайдану. Затриманого підозрюють у вбивстві активіста, театрального режисера Олександра Храпаченка на вулиці Інститутській 20 лютого 2014 року.

У той день командувач Внутрішніх військ Станіслав Шуляк відрядив на Інститутську групу снайперів «Омега» на допомогу спецроті «Беркут», яка розстрілювала активістів Євромайдану. Снайпери «Омеги» були на території клубу Кабінету міністрів. Об 11.28, за даними прокуратури, снайпер Хміль вистрілив зі своєї снайперської гвинтівки в беззбройного мітингувальника за барикадою і вбив його.

Нагадаємо, Генеральна прокуратура оголосила в розшук 102 особи у справі про розстріли на Майдані під час Революції гідності. Повідомлено про підозру 413 особам, зокрема 48 високопосадовцям, 208 правоохоронцям, 27 слідчим, 20 прокурорам та 16 суддям.