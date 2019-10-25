Дела Майдана: Генпрокуратура остановила следствие против снайпера "Омеги", фото — Главком

https://racurs.ua/n128578-genprokuratura-ostanovila-sledstvie-protiv-snaypera-maydana-hmelya.html

Ракурс

Генеральная прокуратура Украины приостановила следствие по одному из дел Майдана. Речь идет о расследовании уголовного производства против снайпера спецподразделения «Омега» Дмитрия Хмеля. Его подозревают в убийстве активиста на улице Институтской.

Loading...

Согласно материалам суда, расследование остановили в августе, сообщают «Українські Новини». Такое процессуальное действие совершил следователь, согласовав его с прокурором. Причиной стала «необходимость выполнения процессуальных действий в рамках международного сотрудничества». Речь идет о том, что в июне Генпрокуратура направила в Швейцарию запрос о международной правовой помощи.

Адвокаты Хмеля оспаривали остановку расследования, но 21 октября суд не удовлетворил это ходатайство. Хмель будет находиться под ночным домашним арестом до 28 ноября, его обязали носить электронный браслет.

В мае Печерский райсуд Киева продлил арест Хмеля до 16 июня, а срок расследования — до 30 августа. Тогда ожидалось завершение еще шести экспертиз, в частности, снайперских винтовок бойцов «Омеги».

Защита апеллировала к тому, что Хмель воевал в АТО, добровольно отдал загранпаспорта, имеет проблемы со здоровьем и удерживает несовершеннолетнего ребенка.

Хмеля задержали в конце октября 2018 года. Он служил в отряде спецназначения «Омега» Нацгвардии (внутренних войск) во время Евромайдана. Задержанного подозревают в убийстве активиста, театрального режиссера Александра Храпаченка на улице Институтской 20 февраля 2014 года.

В тот день командующий внутренних войск Станислав Шуляк отправил на Институтскую группу снайперов «Омега» в помощь спецроте «Беркута», которая расстреливала активистов. Снайперы «Омеги» были на территории клуба Кабинета министров. В 11.28, по данным прокуратуры, снайпер Хмель выстрелил из своей снайперской винтовки в безоружного митингующего за баррикадой и убил его.

Генеральная прокуратура объявила в розыск 102 человека в деле о расстрелах на Майдане во время Революции достоинства. Сообщено о подозрении 413 лицам, в том числе 48 чиновникам, 208 правоохранителям, 27 следователям, 20 прокурорам и 16 судьям.