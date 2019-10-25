Контрабанда леса: на Буковине перекрыт канал вывоза древесины в ЕС, фото: pixabay

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Ракурс

Лесоматериалы из Черновицкой и Закарпатской областей незаконно отправлялись в страны Европейского Союза.

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Полицейские совместно с сотрудниками Службы безопасности Украины задержали злоумышленников, сообщает сегодня сайт Нацполиции.

Установлено, что 31-летний бизнесмен покупал неучтенные лесоматериалы (преимущественно породы дуб) в гослесхозах на территории Закарпатья и Буковины. Он приобрел фиктивные товарно-транспортные накладные и оформил их на подконтрольных ему частных предпринимателей. Это было сделано с целью легализации происхождения лесоматериалов.

Полицейские провели обыски. Были изъяты 200 куб. м древесины, которая транспортировалась в грузовиках по фальшивым документам.

Осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве, проводятся необходимые экспертизы, а также решается вопрос о наложении ареста и изъятии транспортных средств.