Бюджет-2020: Зеленский собрал министров и приказал на 10% сократить расходы на госаппарат, фото — ОП

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В Офисе президента 25 октября состоялась встреча главы государства с членами правительства, на которой обсудили бюджетный процесс. Зеленский приказал сократить расходы на содержание государственного аппарата на 10% в проекте бюджета-2020.

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Зеленский сегодня собрал министров во главе с руководителем правительства Алексеем Гончаруком. Пригласил глава государства также секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова и руководителя своего офиса Андрея Богдана.

Провели совещание по подготовке госбюджета-2020 ко второму чтению. Заслушал министра финансов по основным показателям. Поставил задачу сократить расходы госбюджета на следующий год на содержание чиновников на 10%, — сообщила пресс-служба Зеленского.

Глава государства пояснил, что такое решение позволит сэкономить средства и направить их на социально важные статьи бюджета. В то же время пообещал, что сокращение финансирования не коснется учителей и врачей.

На встрече у Зеленского были также министр экономики Тимофей Милованов, финансов — Оксана Маркарова.

Напомним, что государственный бюджет на 2020 год предварительно одобрили 18 октября в Верховной Раде. Тогда чиновники отметили, что его приняли на основе макроэкономического прогноза, который составил предыдущий Кабмин, и обещали его откорректировать.

На прошлой неделе Гончарук сообщил, что курс доллара на 2020 год согласно новым макроэкономическим прогнозам составит 27 грн за долл. В консервативном варианте прогноза предполагается рост экономики в следующем году на 3,7%. По оптимистическому сценарию в следующем году ВВП Украины должен вырасти на 4,8%.

На этой неделе из США вернулась делегация украинских чиновников и по прилету в Киев Маркарова сообщила о том, что второй транш макрофинансовой помощи Украина может получить уже до конца 2019 года.