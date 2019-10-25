Головні новини 25 жовтня: смертельні розбірки у Харкові, нова банкнота НБУ і скандальна справа ДБР, фото — Олег Леусенко

https://racurs.ua/ua/n128591-golovni-novyny-25-jovtnya-smertelni-rozbirky-u-harkovi-nova-banknota-nbu-i-skandalna-sprava-dbr.html

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Головними новинами п’ятниці, 25 жовтня, стало введення Нацбанком в обіг нової банкноти номіналом 1 000 грн, смертельні розбірки бандитів у Харкові та нові справи, які розслідує Державне бюро розслідувань.

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Сьогодні в Харкові біля супермаркету «Восторг» сталася стрілянина. На двох осіб напав з пістолетом кілер. Почалася перестрілка, під час якої один із чоловіків загинув. Згодом під час гонитви кілер з Горлівки підірвав себе на гранаті поблизу залізничного вокзалу. ЗМІ з’ясували, що убитий міг свідчити у суді у скандальній справі вбитого у Києві депутата Держдуми Вороненкова.

Національний банк України 25 жовтня ввів в обіг банкноту найвищого номіналу — 1000 грн. На банкноті присутні додаткові елементи захисту. На лицьовій стороні нової банкноти зображений портрет видатного українського вченого Володимира Вернадського. Нова банкнота успадкувала дизайн оновлених банкнот в 20, 100 та 500 грн.

Державне бюро розслідувань займеться розслідуванням щодо законності призначення в 2016 році Володимира Гройсмана прем'єр-міністром України. Печерський районний суд Києва надав слідчим бюро доступ до документів Офісу президента України в рамках розслідування можливого зловживання владою при призначенні Гройсмана.

ДБР з червня веде розслідування і підозрює, що подання на призначення Гройсмана внесли до Ради при відсутності коаліції. У бюро хочуть провести порівняльний аналіз порядку призначення прем'єром Гройсмана та Арсенія Яценюка, оскільки обидва призначалися за поданням коаліції «Європейська Україна».

Інша новина з цієї сфери стосується Сергія Горбатюка, колишнього керівника Управління спецрозслідувань Генпрокуратури. Як виявилося, Андрій Богдан, голова Офісу президента України, фігурував у матеріалах кримінального провадження, яке розслідувало це управління.