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Головні новини 25 жовтня: смертельні розбірки у Харкові, нова банкнота НБУ і скандальна справа ДБР, фото — Олег Леусенко

Головні новини 25 жовтня: смертельні розбірки у Харкові, нова банкнота НБУ і скандальна справа ДБР

25 жов 2019, 23:04
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Головними новинами п’ятниці, 25 жовтня, стало введення Нацбанком в обіг нової банкноти номіналом 1 000 грн, смертельні розбірки бандитів у Харкові та нові справи, які розслідує Державне бюро розслідувань.

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Сьогодні в Харкові біля супермаркету «Восторг» сталася стрілянина. На двох осіб напав з пістолетом кілер. Почалася перестрілка, під час якої один із чоловіків загинув. Згодом під час гонитви кілер з Горлівки підірвав себе на гранаті поблизу залізничного вокзалу. ЗМІ з’ясували, що убитий міг свідчити у суді у скандальній справі вбитого у Києві депутата Держдуми Вороненкова.

Національний банк України 25 жовтня ввів в обіг банкноту найвищого номіналу — 1000 грн. На банкноті присутні додаткові елементи захисту. На лицьовій стороні нової банкноти зображений портрет видатного українського вченого Володимира Вернадського. Нова банкнота успадкувала дизайн оновлених банкнот в 20, 100 та 500 грн.

Державне бюро розслідувань займеться розслідуванням щодо законності призначення в 2016 році Володимира Гройсмана прем'єр-міністром України. Печерський районний суд Києва надав слідчим бюро доступ до документів Офісу президента України в рамках розслідування можливого зловживання владою при призначенні Гройсмана.

ДБР з червня веде розслідування і підозрює, що подання на призначення Гройсмана внесли до Ради при відсутності коаліції. У бюро хочуть провести порівняльний аналіз порядку призначення прем'єром Гройсмана та Арсенія Яценюка, оскільки обидва призначалися за поданням коаліції «Європейська Україна».

Інша новина з цієї сфери стосується Сергія Горбатюка, колишнього керівника Управління спецрозслідувань Генпрокуратури. Як виявилося, Андрій Богдан, голова Офісу президента України, фігурував у матеріалах кримінального провадження, яке розслідувало це управління.

Джерело: Ракурс


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Головні новини
999

Головні новини 25 жовтня: смертельні розбірки у Харкові, нова банкнота НБУ і скандальна справа ДБР

Головними новинами 25 жовтня стало введення в обіг нової банкноти номіналом 1 000 грн, смертельні розбірки бандитів у Харкові та нові справи, які розслідує ДБР

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Бандитська розбірка: поліція повідомила подробиці перестрілки та вибуху гранати у Харкові (ФОТО, ВІДЕО)

Поліція попередньо кваліфікує сьогоднішні події у Харкові як бандитську розбірку. Перестрілка на вулиці Клочківській біля супермаркету «Восторг» та вибух гранати у районі Нової Баварії поблизу Південного вокзалу зв’язані між собою.

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