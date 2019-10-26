США поновили безмитну торгівлю з Україною за низкою позицій. Фото: flickr.com

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Дональд Трамп, президент США, відновив дію генералізованої системи преференцій Сполучених Штатів для України.

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Таким чином Україна отримала право безмитного ввезення на територію США близько 3 тис. 500 товарних позицій українського експорту. Про це 26 жовтня повідомило посольство України в Twitter.

Україна показала прогрес у сфері забезпечення дотримання прав інтелектуальної власності, що стало ключовим показником для наших американських партнерів у відновленні для України дії генералізованої системи преференцій США, — йдеться в повідомленні.

Прес-служба Білого дому опублікувала на власному сайті указ, в якому зазначається, що Україна «забезпечила адекватний та ефективний захист прав інтелектуальної власності».

Як відомо, у грудні 2017 року дію торгових привілеїв було призупинено, оскільки Україна, на думку Трампа, недостатньо забезпечувала захист інтелектуальної власності.

Також глава США скасував безмитний режим торгівлі за низкою товарів для Таїланду.

Нагадаємо, 7 липня президент України Володимир Зеленський підписав закон про ратифікацію угоди про вільну торгівлю між Україною та Ізраїлем.