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США припинили авіасполучення з Кубою. Фото: flickr.com

США припинили авіасполучення з Кубою: стала відома причина

26 жов 2019, 08:40
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Державний департамент США оголосив про припинення авіарейсів до усіх аеропортів Куби, за винятком Гавани.

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Авіаперевізники з США мають 45 днів, щоб скасувати всі заплановані авіарейси до Куби, за винятком аеропорту Гавани. Таким чином американська влада планує запобігти тому, щоб кубинська влада не отримувала прибутки від поїздок громадян США. Про це повідомляється на сайті Держдепу.

За запитом держсекретаря США Міністерство транспорту призупинило до подальшого повідомлення авіасполучення між міжнародними аеропортами США і Куби, крім міжнародного аеропорту Хосе Марті Гавани, — йдеться в повідомленні.

У Вашингтоні додали, що США вважають Кубу «відповідальною за репресії проти кубинського народу і втручання у справи Венесуели, в тому числі за безсовісну підтримку незаконного режиму Мадуро».

Нагадаємо, 8 липня набрала чинності запроваджена указом президента РФ Володимира Путіна заборона російським авіакомпаніям здійснювати перевезення росіян з території РФ на територію Грузії. Також ця заборона поширюється на грузинські авіакомпанії.

Джерело: Ракурс


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