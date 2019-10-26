Протести в Чилі. Фото: wikipedia

https://racurs.ua/ua/n128594-u-chyli-na-akciyi-protestu-vyyshly-ponad-milyon-osib-video.html

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У Чилі пройшла найбільша в історії країни акція протесту — на вулиці вийшли понад 1 млн осіб.

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У п’ятницю, 25 жовтня, люди вимагали проведення соціальних реформ. Цей протест став найбільшим в історії країни. У столиці країни Сантьяго демонстранти вимагали президента Чилі Себастьяна Піньєра піти у відставку. Схожі акції відбулися в інших містах країни. Про це повідомляє DW.

Як відомо, однією з причин, що призвели до початку протестів, стало зростання цін на квитки в метро в Сантьяго. Мітинги швидко поширилися по всій країні. Демонстранти не лише вимагали скасувати підвищення ціни на проїзд у метрополітені, а пішли далі й вимагали підвищити зарплатню й пенсії, знизити ціни на ліки й провести конституційну реформу.

У перші дні протесту сталися підпали та грабежі, відбулися заворушення та сутички з поліцією. Внаслідок конфлікту загинули 19 осіб. Після цього президент Піньєра скасував рішення про підвищення цін на проїзд в метро й згодом оголосив про пакет заходів, які відповідали деяким вимогам демонстрантів.

Нагадаємо, 22 жовтня у Німеччині 22 жовтня відбулася акція протесту фермерів, під час якої на вулиці багатьох великих міст виїхала сільськогосподарська техніка. Фермери заблокували дорожній рух на знак протесту проти нових планів уряду, які можуть ускладнити ведення фермерського господарства.