В честь активистки Греты Тунберг назвали новый вид жуков. Фото: popmeh.ru

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Британские ученые назвали именем 15-летней экоактивистки Греты Тунберг одного из самых маленьких жуков на планете.

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Неизвестного науке жука открыл сотрудник Лондонского музея естествознания Майкл Дарби. Насекомое ученые назвали Nelloptodes gretae. Об этом говорится на странице музея в Twitter.

Ты никогда не будешь слишком маленьким, чтобы изменить мир, — объяснили свою позицию сотрудники музея.

Nelloptodes gretae имеют бледно-желтый цвет, а их длина не превышает 0,79 мм. Жук интересен тем, что не имеет ус, глаз и крыльев. Это насекомое не паразит, оно не живет в других организмах. Ранее этот жук был практически неизвестен науке.

Как известно, 16-летняя школьница Грета Тунберг24 сентября выступила на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке. Активистка заявила, что человечеству и экосистеме планеты грозит гибель из-за изменения климата. Девочка обвинила лидеров мировых держав в том, что политики думают только о деньгах и забывают о природе. Мировые лидеры раскритиковали выступление школьницы.

Напомним, ранее фотографы Сергей Домашевский и Станислав Гуменюк обнародовали потрясающие снимки дикой природы, сделанные в Чернобыльской зоне.