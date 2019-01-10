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Животные Чернобыльской зоны

Животные Чернобыльской зоны: фотографы сделали впечатляющие снимки дикой природы (ФОТО)

10 янв 2019, 22:13
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В Чернобыльской зоне животные очень хорошо чувствуют себя без людей. Недавно фотографы Сергей Домашевский и Станислав Гуменюк сделали замечательные снимки дикой природы.

Животные Чернобыльской зоныОни сфотографировали орлана-белосхвоста, двух оленей-самочек, дикого кабана, лошадей Пржевальского, которые паслись на зимней опушке леса.

Животные Чернобыльской зоныТакже удалось сделать фото лосихи, которая пристально присматривалась к непрошенным гостям, а также рыси.

Животные Чернобыльской зоны. Фото: Facebook / UAnimals

Фотографии опубликованы в Facebook на странице UAnimals.

Источник: Ракурс


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