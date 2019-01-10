Животные Чернобыльской зоны: фотографы сделали впечатляющие снимки дикой природы (ФОТО)

Животные Чернобыльской зоны

https://racurs.ua/n116674-jivotnye-chernobylskoy-zony-fotografy-sdelali-vpechatlyauschie-snimki-dikoy-prirody-foto.html

Racurs.ua

В Чернобыльской зоне животные очень хорошо чувствуют себя без людей. Недавно фотографы Сергей Домашевский и Станислав Гуменюк сделали замечательные снимки дикой природы.

Они сфотографировали орлана-белосхвоста, двух оленей-самочек, дикого кабана, лошадей Пржевальского, которые паслись на зимней опушке леса.

Также удалось сделать фото лосихи, которая пристально присматривалась к непрошенным гостям, а также рыси.

Фотографии опубликованы в Facebook на странице UAnimals.