Спікер ВРУ Дмитро Разумков. Фото: liga.net

https://racurs.ua/ua/n128599-razumkov-my-ne-gotovi-do-kompromisiv-schodo-terytorialnoyi-cilisnosti-ukrayiny.html

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Україна не готова до компромісів щодо територіальної цілісності.

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Київ вважає неприйнятним повернення делегації Російської Федерації до Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ). Про це заявив голова Верховної Ради Дмитро Разумков на зустрічі з генеральним секретарем Ради Європи Марією Пейчинович-Бурич, 26 жовтня повідомляється на веб-сторінці українського парламенту.

Ми не розуміємо ситуації з повноваженнями нашої делегації. Я сподіваюся, що це не стане прецедентом. Ми готові до діалогу, але не готові до компромісів з совістю, територіальною цілісністю і гідністю людей, — зазначив Разумков.

Спікер ВРУ запевнив, що група «Балтік +" налаштована відстоювати базові принципи та цінності, оскільки принципи демократії і свободи, прав людини ключові для Європейського Союзу та України.

Раніше повідомлялося, що делегація Верховної Ради офіційно відмовилася від участі в осінній сесії Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ), котра відбуватиметься в період з 30 вересня по 4 жовтня. У такий спосіб Україна відреагувала на повернення російської делегації до сесійної зали ПАРЄ.