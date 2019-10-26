Конопляний марш розпочався у Києві. Фото: Конопляна правда

https://racurs.ua/ua/n128600-konoplyanyy-marsh-svobody-u-kyievi-aktyvisty-vymagaut-legalizuvaty-medychnu-maryhuanu.html

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«Конопляний марш свободи — Just Do It!» 26 жовтня проходить у Києві.

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Учасники маршу виступають за легалізацію медичної марихуани в Україні та декриміналізацію незначних проступків, пов’язаних зі зберіганням канабісу без мети збуту. Про це повідомляється на сторінці заходу в Facebook.

О 12.00 активісти зібралися біля будівлі Кабінету міністрів. Заявляють, що планують пройтися по урядовому кварталу й навідатися до відомств, «де блокується реалізація стратегії державної політики щодо наркотиків». Завершиться марш біля будівлі Верховної Ради України. Очікується, що вона завершиться о 16.00.

Нагадаємо, у президентській фракції «Слуга народу» готують законопроект щодо легалізації медичного канабісу в Україні. Політики впевнені, що це питання потребує більш детального обговорення. Як відомо, попередню ініціативу щодо легалізації канабісу заблокував міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков.