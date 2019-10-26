Оккупанты проводят проверки в Симферопольском районе. Фото: zmina.info

https://racurs.ua/n128602-v-krymu-nachalis-massovye-proverki-okkupantov-interesuut-lichnye-dannye-mestnyh-jiteley.html

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Проверку личных данных сотрудники полиции проводят в оккупированном Крыму.

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С самого утра в микрорайон Каменка Симферопольского района прибыли автобусы с силовиками и автозаки. Силовики запрашивают у жителей личные данные, номера телефонов. Оккупантов интересует, кто где работает и чем занимается. Об этом 26 октября сообщает «Крым.Реалии».

По словам местных жителей, при въезде на улицу «Коллективные сады» стоит автозак. По улице ходят отряды полиции по 5−6 человек. У местных жителей во время опросов паспорта не спрашивают. Люди напуганы и шокированы событием, они не понимают, что происходит.

У нас никогда такого не было. Если честно, я до сих пор нахожусь в шоке. Когда спросили, с какой целью это делается, сотрудники полиции сообщили, что это просто проверка. Они хотят узнать, кто здесь живет, — отметила одна из местных жительниц.

Официальной информации о причинах проведения подобных мероприятий пока нет. Пресс-службы силовых ведомств аннексированного Крыма не публикуют информацию о проверках в Каменке.

Напомним, 11 октября во временно оккупированном Крыму российские силовики под предлогом «проверки электросчетчиков» ворвались в мечеть, расположенную в селе Курци Симферопольского района. В это время в мечети происходила обязательная пятничная молитва.