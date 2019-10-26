Конфлікт ветеранів та Зеленського: штаб ООС назвав співбесідників президента нелегалами, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n128609-shtab-oos-nazvav-spivbesidnykiv-zelenskogo-nelegalamy.html

Ракурс

Штаб Операції об'єднаних сили назвав нелегалами співбесідників президента України Володимира Зеленського, які сьогодні на підвищених тонах розмовляли з главою держави в Золотому на Луганщині.

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Керівництво ООС запевнило, що Зеленський розмовляв не з офіційними представниками Збройних сил України і факту перебування цих осіб в зоні проведення ООС «дається належна правова оцінка».

В заяві ООС йдеться про те, що президент у Золотому спілкувався з людьми у військовій формі, які перебували у приватному будинку і назвалися добровольцями.

Вони не є представниками будь-яких силових відомств чи ЗСУ, які уповноважені перебувати та діяти у районі проведення ООС. В законі чітко визначаються категорії осіб, які можуть перебувати в районі ООС зі зброєю, — повідомляється у заяві.

В ООС зробили висновок, що співбесідники Зеленського перебувають у Золотому зі зброєю нелегально.

Нагадаємо, що у поширеному сьогодні в соціальних мережах відео йшлося про розмову президента із кількома представниками активістів і волонтерів, які прибули на Донбас, щоб чинити опір розведенню військ біля Золотого і Петровського.

Зеленський розмовляв з учасниками акції «Останній блокпост», які виступають проти розведення сил на Донбасі. Президент звинуватив їх у тому, що вони перебувають в зоні ООС зі зброєю. У відповідь представник акції Денис Янтар сказав: «Будемо робити по закону. Ми вас почули». Після цього президент залишив «Останній блокпост». Учасники акції розповіли «BBC-Україна», що вся зброя, яка у них є, легальна.