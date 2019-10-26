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Ракурс
Украинскую легкоатлетку Магучих признали самой перспективной в Европе, фото — IAAF

Украинскую легкоатлетку Магучих признали самой перспективной в Европе

26 окт 2019, 21:12
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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих победила в номинации «Восходящяя звезда» в Европе. В этом году спортсменка из Днепра выиграла серебряную медаль чемпионата мира в Катаре с юниорским мировым рекордом в прыжках в высоту.

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Магучих узнала о награде во время церемонии награждения Европейской легкой атлетики Golden Tracks по итогам 2019 года. Она состоялась сегодня в Таллинне.

Очень счастлива стать победительницей в номинации «Восходящяя звезда». Хочу поблагодарить всех, кто поддерживал меня на протяжении сезона, а особенно тренера Татьяну Степанову и мою семью. Это отличная мотивация для того, чтобы работать еще упорнее и достичь цели, — сообщила во время трансляции 18-летняя украинка.

В 2019 году Магучих выиграла чемпионат Европы среди юниоров, а 30 сентября она стала самой молодой в истории медалисткой взрослых чемпионатов мира. В Дохе она завоевала серебряную медаль и дважды побила во время соревнований юниорский мировой рекорд (2,02 м и 2,04 м).

В тройку финалистов в номинации «Восходящяя звезда» попал также украинец Михаил Кохан — чемпион Европы 2019 среди юниоров в метаннии молота. В Катаре он занял высокое пятое место на взрослом чемпионате.

Источник: Ракурс


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