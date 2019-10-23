Полиция оцепила район обнаружения грузовика сегодня утром, фото: SkyNews

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Ракурс

Тела 39 человек — 38 взрослых и одного подростка — обнаружили в Великобритании в грузовике, который, вероятно, прибыл из Болгарии.

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Полиция уже задержала водителя грузовика — 25-летнего выходца из Северной Ирландии. Об этом сообщает пресс-служба полиции графства Эссекс.

Этот грузовик обнаружили в промышленной зоне города Грейс, расположенного неподалеку от Лондона.

Причины гибели людей пока не сообщаются, однако известно, что водителя грузовика арестовали по подозрению в убийстве.

Также не известно, как тела попали в это транспортное средство.

Сейчас правоохранители пытаются идентифицировать погибших. В полиции не исключают, что это может быть довольно длительный процесс.

Полиция считает, что этот грузовик в страну прибыл 19 октября. Куда именно он должен был добраться, пока не известно.

По сообщениям британских СМИ, район, где нашли грузовик, сегодня утром был оцеплен полицией. Вероятно, это транспортное средство попало в Британию через расположенный на севере Уэльса город Холихед, к которому из Ирландии ходят паромы.

Премьер Великобритании Борис Джонсон в своем Твиттере отметил, что шокирован этим инцидентом и регулярно получает актуальную информацию относительно этой ситуации.

Министерство внутренних дел будет тесно сотрудничать с полицией Эссекса, пока мы будем выяснять, что произошло, — подчеркнул Джонсон.

Напомним, в июне в Великобритании суд отправил за решетку десантника из-за расстрела демонстрантов почти 50 лет назад.