Владимир Зеленский предложил создавать стартап-платформ в вузах, фото: Instagram

https://racurs.ua/n128463-zelenskiy-iniciiruet-sozdanie-startap-platform-v-vuzah-ukrainy.html

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Владимир Зеленский, президент Украины, предлагает создавать стартап-платформы в университетах.

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Глава государства считает, что это повлияет на развитие инновационных предприятий, информирует пресс-служба Офиса президента.

Во время встречи с президентом Японской ассоциации новой экономики Зеленский рассказал о планах в IT-сфере. В частности, правительство готово стимулировать бизнес к открытию знаковых R&D-центров мировых корпораций, бизнес-инкубаторов, акселераторов и инновационных платформ в учреждениях высшего образования.

Зеленский считает, что сейчас в мире украинских специалистов воспринимают в качестве «дешевой рабочей силы».

Для нас важно это изменить, — заявил глава государства.

Как известно, президент и правительство пытаются реализовать проект «государство в смартфоне». Этой идеей заинтересовались инвесторы из Японии. В июле 2019 года в Украине начал работу Фонд поддержки стартапов, которому выделили 350 млн грн. Также ранее Кабмин создал Фонд государственного стимулирования изобретений.

Напомним, в октябре Зеленский пообещал создать иностранным инвесторам прозрачные и одинаковые условия в Украине. Президент считает, что это откроет пути для развития приоритетных отраслей.