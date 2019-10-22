Владимир Зеленский пообещал инвесторам прозрачные и одинаковые правила игры. Фото: president.gov.ua

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Ракурс

Владимир Зеленский, президент Украины, пригласил инвесторов на форум RE: think. Invest in Ukraine, который пройдет 29 октября в Мариуполе.

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Глава государства подчеркнул, что в Украине обязательно будут созданы прозрачные и понятные правила игры для инвесторов, они будут одинаковы для всех. Зеленский напомнил, что Верховная Рада приняла законы о приватизации и о концессии. Об этом говорится в видеообращении президента, которое размещено на странице форума Re: Think. Invest in Ukraine в YouTube.

На протяжении последних месяцев мы собирали интересные проекты по всей стране, общались с представителями разных городов и регионов, изучали уже реализованы успешные кейсы. Мы искали привлекательные идеи для инвестиций, мы их нашли, и 29 октября презентуем их иностранным инвесторам на форуме в Мариуполе, — отметил президент.

Зеленский пояснил, что город Мариуполь выбран не случайно, поскольку именно он перспективен и стремится к изменениям. Глава государства пообещал, что на форуме расскажут о достижениях украинской власти и расскажут о путях развития приоритетных отраслей.

Премьер-министр Гончарук объяснил, что форум Re: Think. Invest in Ukraine необходим для того, чтобы представить инвесторам инфраструктурные и другие инвестиционные проекты в агросфере, ИТ и промышленности.

Город завоевал свободу и начал сложный путь от восстановления к развитию. Это важный символ того, как может возродиться Украина. Мы запускаем мариупольский эффект возрождения Украины, — отметил Гончарук.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский на 16 ежегодной «Ялтинской европейской стратегии» представил ряд инвестиционных проектов. По словам президента, планируется воплотить в жизнь проект ирригации в Херсонской области. Второй проект предусматривает создание в Харькове межуниверситетского IT-кластера. Кроме того, Зеленский хочет превратить Киев в центр кинопроизводства.