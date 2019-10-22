Володимир Зеленський пообіцяв інвесторам прозорі та однакові правила гри. Фото: president.gov.ua

https://racurs.ua/ua/n128437-zelenskyy-poobicyav-stvoryty-inozemnym-investoram-prozori-ta-odnakovi-pravyla-gry-video.html

Ракурс

Володимир Зеленський, президент України, запросив інвесторів на форум RE: think. Invest in Ukraine, який пройде 29 жовтня у Маріуполі.

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Глава держави наголосив, що в Україні обов’язково будуть створені прозорі та зрозумілі правила гри для інвесторів, вони будуть однакові для всіх. Зеленський нагадав, що Верховна Рада ухвалила закони про приватизацію та про концесію. Про це йдеться у відеозверненні президента, яке розміщене на сторінці форуму Re: Think. Invest in Ukraine у YouTube.

Впродовж останніх місяців ми збирали цікаві проекти по всій країні, спілкувалися з представниками різних міст і регіонів, вивчали вже реалізовані успішні кейси. Ми шукали привабливі ідеї для інвестицій, ми їх знайшли, і 29 жовтня презентуємо їх іноземним інвесторам на форумі в Маріуполі, — зазначив президент.

Зеленський пояснив, що місто Маріуполь вибране не випадково, оскільки саме воно перспективне та прагне змін. Глава держави пообіцяв, що на форумі поінформують про досягнення української влади та розкажуть про шляхи розвитку пріоритетних галузей.

Прем'єр-міністр Гончарук пояснив, що форум Re: Think. Invest in Ukraine необхідний для того, щоб представити інвесторам інфраструктурні та інші інвестиційні проекти в агросфері, ІТ та промисловості.

Місто вибороло свободу і почало складний шлях від відновлення до розвитку. Це важливий символ того, як може відродитись Україна. Ми запускаємо маріупольський ефект відродження України, — зазначив Гончарук.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський на 16 щорічній «Ялтинській європейській стратегії» презентував низку інвестиційних проектів. За словами президента, планується втілити в життя проект іригації у Херсонській області. Другий проект передбачає створення у Харкові міжуніверситетського IT-кластера. Крім того, Зеленський хоче перетворити Київ на центр кіновиробництва.