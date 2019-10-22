У середу в Києві знову очікується туман, водіям дали рекомендації. Фото: ZIK

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Туман у Києві очікується 23 жовтня вночі та вранці. Видимість у таких умовах складе від 200 до 500 метрів, у зв’язку з чим в столиці оголосили I рівень небезпеки, жовтий.

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Через густий туман фахівці радили водіям дотримуватися деяких порад, про що повідомили сьогодні в прес-службі Київської міської державної адміністрації.

Зокрема, водіям радять не перевищувати, а навпаки, знизити швидкість руху транспортних засобів, а також користуватися протитуманними фарами спільно з ближнім світлом. Також фахівці радять автолюбителям дотримуватися безпечної дистанції з іншими учасниками руху. Крім того, в умовах туману водіям рекомендується при зупинці включати «аварійку» і уникати різких маневрів на дорозі.

За даними Укргідромцентру, завтра в Києві опадів не очікується. Температура повітря вдень становитиме від 16 до 18 градусів тепла, вночі — від 7 до 9 градусів з позначкою «плюс».

Нагадаємо, що туман у столиці вплинув сьогодні на роботу аеропорту «Київ» їм. Сікорського. Через це природнє явище тут скасовували рейси, а деякі з них переносили в аеропорт «Бориспіль».