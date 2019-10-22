В среду в Киеве снова ожидается туман, водителям дали рекомендации. Фото: ZIK

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Ракурс

Туман в Киеве ожидается 23 октября ночью и утром. Видимость в таких условиях составит от 200 до 500 метров, в связи с чем в столице объявили I уровень опасности, желтый.

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По причине густого тумана специалисты советовали водителям придерживаться ряда советов, о чем сообщили сегодня в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

В частности, водителям советуют не превышать, а наоборот, снизить скорость движения транспортных средств, а также пользоваться противотуманными фарами совместно с ближним светом. Также специалисты советуют автолюбителям придерживаться безопасной дистанции с другими участниками движения. Кроме того, в условиях тумана водителям рекомендуется при остановке включать «аварийку» и избегать резких маневров на дороге.

По данным Укргидромцентра, завтра в Киеве осадков не ожидается. Температура воздуха днем составит от 16 до 18 градусов тепла, ночью — от 7 до 9 градусов с отметкой «плюс».

Напомним, что туман в столице повлиял сегодня на работу аэропорта «Киев» им. Сикорского. Из-за данного природного явления здесь отменяли рейсы, а некоторые из них переносили в аэропорт «Борисполь».