Аэропорты Киева и Одессы отменяют и переносят рейсы из-за тумана, фото: Obamawhitehouse

https://racurs.ua/n128404-v-aeroportu-kiev-iz-za-tumana-otmenili-ryad-reysov.html

Ракурс

Аэропорт «Киев» им. Сикорского («Жуляны») из-за тумана отменил ряд рейсов.

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Некоторые рейсы были перенесены в «Борисполь». На странице аэропорта в Facebook сообщили подробности случившегося.

В частности, был отменен ночной рейс в Варшаву (авиакомпания LOT). Главной причиной отмены полета названы сложные погодные условия.

Два рейса из Кельна (WizzAir) и Рима (Alitalia) перенаправили на запасной аэродром в «Борисполь». Пассажиров, которые планировали лететь обратными рейсами в Берлин и Рим, также перевезли автобусами в «Борисполь».

На внутренних рейсах авиакомпании Motor Sich сейчас также наблюдается задержка. Пассажирам приходиться ждать от одного до нескольких часов. Это связано с плохой видимостью как в местных аэропортах, так и в киевском аэропорту.

Представители аэропорта отметили, что в случае длительных задержек рейсов ожидающим их пассажирам предоставят продукты питания и напитки.

Также из-за сильного тумана задерживаются рейсы в аэропорту «Одесса». Были изменены графики приема и отправки самолетов. В частности, задержаны вылеты бортов из Турции и Египта.

Напомним, в начале октября из-за сильного ветра также задерживали и отменяли рейсы в аэропорту Одессы. Несколько самолетов перенаправили в другие города.