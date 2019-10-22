Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Аэропорты Киева и Одессы отменяют и переносят рейсы из-за тумана, фото: Obamawhitehouse

Аэропорты Киева и Одессы отменяют и переносят рейсы из-за тумана

22 окт 2019, 12:14
999

Аэропорт «Киев» им. Сикорского («Жуляны») из-за тумана отменил ряд рейсов.

Loading...

Некоторые рейсы были перенесены в «Борисполь». На странице аэропорта в Facebook сообщили подробности случившегося.

В частности, был отменен ночной рейс в Варшаву (авиакомпания LOT). Главной причиной отмены полета названы сложные погодные условия.

Два рейса из Кельна (WizzAir) и Рима (Alitalia) перенаправили на запасной аэродром в «Борисполь». Пассажиров, которые планировали лететь обратными рейсами в Берлин и Рим, также перевезли автобусами в «Борисполь».

На внутренних рейсах авиакомпании Motor Sich сейчас также наблюдается задержка. Пассажирам приходиться ждать от одного до нескольких часов. Это связано с плохой видимостью как в местных аэропортах, так и в киевском аэропорту.

Представители аэропорта отметили, что в случае длительных задержек рейсов ожидающим их пассажирам предоставят продукты питания и напитки.

Также из-за сильного тумана задерживаются рейсы в аэропорту «Одесса». Были изменены графики приема и отправки самолетов. В частности, задержаны вылеты бортов из Турции и Египта.

Напомним, в начале октября из-за сильного ветра также задерживали и отменяли рейсы в аэропорту Одессы. Несколько самолетов перенаправили в другие города.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новости

Главные новости
999

Кабмин дал старт проекту «Е-контракт»: чиновники обещают информационную революцию в сфере публичных финансов

Украинское правительство представило проект «Е-контракт», с помощью которого можно будет отслеживать контрактные отношения, возникающие по поводу государственных заказов

Новости Украины
16:18

СБУ задержала экс-заместителя министра экономики по подозрению в госизмене (ФОТО)

Оперативники Службы безопасности Украины задержали бывшего заместителя министра экономики, который подозревается в государственной измене. По данным спецслужбы, его действия нанесли масштабный ущерб обороноспособности государства

Правовые новости
15:47

Дело Грымчака переквалифицировали, его рассмотрит Антикоррупционный суд

Дело бывшего заместителя министра ВОТ Грымчака переквалифицировали, его будет расследовать НАБУ, а рассмотрит Антикоррупционный суд. Генпрокуратура сняла с Грымчака подозрение в мошенничестве и предъявила подозрение в злоупотреблении влиянием

Новости Украины
13:14
Новости партнеров
Загрузка...