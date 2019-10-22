Аеропорти Києва та Одеси скасовують і переносять рейси через туман, фото: Obamawhitehouse

https://racurs.ua/ua/n128404-aeroporty-kyieva-ta-odesy-skasovuut-i-perenosyat-reysy-cherez-tuman.html

Ракурс

Аеропорт «Київ» ім. Сікорського («Жуляни») через туман скасував низку рейсів.

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Деякі рейси були перенесені в «Бориспіль». На сторінці аеропорту в Facebook повідомили подробиці того, що сталося.

Зокрема, було скасовано нічний рейс до Варшави (авіакомпанія LOT). Головною причиною скасування польоту названо складні погодні умови.

Два рейси з Кельна (WizzAir) та Риму (Alitalia) перенаправили на запасний аеродром до «Бориспіля». Пасажирів, які планували летіти зворотними рейсами до Берліна та Рима, також перевезли автобусами у «Бориспіль».

На внутрішніх рейсах авіакомпанії Motor Sich зараз також спостерігається затримка. Пасажирам доводиться чекати від по декілька годин. Це пов’язано з обмеженою видимістю як у місцевих аеропортах, так і в київському аеропорту.

Представники аеропорту зазначили, що в разі тривалих затримок рейсів пасажирам нададуть продукти харчування та напої.

Також через сильний туман затримуються рейси в аеропорту «Одеса». Було змінено графіки прийому і відправлення літаків. Зокрема, затримано вильоти бортів із Туреччини та Єгипту.

Нагадаємо, на початку жовтня через сильний вітер також затримували і скасовували рейси в аеропорту Одеси. Кілька літаків перенаправили до інших міст.