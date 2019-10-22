Сивохо в РНБО: екс-продюсер «Кварталу 95» розповів, чим займатиметься на новій посаді, фото — Перший

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Шоумен Сергій Сивохо, якого наприкінці минулого тижня призначили радником секретаря Ради національної безпеки та оборони України, розповів, чим займатиметься в РНБО.

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Сивохо, який народився у Донецьку, повідомив у Фейсбук, що буде відповідати тільки за гуманітарну політику, за роботу «з людьми і смислами». Крім того, він заявив, що працюватиме з великою і цілеспрямованої командою, члени якої є вихідцями з Донбасу.

У нас величезне бажання закінчити цю війну, в тому числі в головах. Питання мирного Донбасу з порядку денного не зняте і буде вирішене! — пообіцяв Сивохо у Фейсбук.

Новопризначений радник секретаря РНБО подякував користувачам за «увагу до мене і до теми Донбасу», вочевидь натякаючи на хвилю нерозуміння, яка здійнялася вчора після новини про його призначення.

Я пропоную не поспішати з висновками, хайпом і хейтом. Скоро ви все побачите і тоді ми зможемо конструктивно дискутувати. А поки давайте об'єднувати зусилля в ім’я Донбасу, Криму і України. Мир нам! — написав Сивохо.

Нагадаємо, що вчора він повідомив про своє призначення. Раніше президент Володимир Зеленський, який і очолює РНБО, звільнив Олександра Данилюка та призначив секретарем цього органу Олексія Данилова.

Сивохо — колишній гравець «Клубу веселих та кмітливих», актор, телеведучий і ноумен, а донедавна — креативний продюсер ТОВ «Квартал 95».