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Сивохо в СНБО: экс-продюсер «Квартала 95» рассказал, чем будет заниматься на новой должности, фото — Перший

Бывший продюсер «Квартала 95» Сивохо рассказал, чем будет заниматься в СНБО

22 окт 2019, 12:10
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Шоумен Сергей Сивохо, которого в конце прошлой недели назначили советником секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины, рассказал, чем будет заниматься в СНБО.

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Сивохо, который родился в Донецке, сообщил в Фейсбук, что будет отвечать только за гуманитарную политику, за работу «с людьми и смыслами». Кроме того, он заявил, что будет работать с большой и целенаправленной командой, члены которой являются выходцами из Донбасса.

У нас огромное желание закончить эту войну, в том числе в головах. Вопрос мирного Донбасса с повестки дня не снят и будет решен! — пообещал Сивохо в Фейсбук.

Новоназначенный советник секретаря СНБО поблагодарил пользователей за «внимание к себе и к теме Донбасса», очевидно намекая на волну непонимания, которая поднялась вчера после новости о его назначении.

Я предлагаю не спешить с выводами, хайпом и хейтом. Скоро вы все увидите и тогда мы сможем конструктивно дискутировать. А пока давайте объединять усилия во имя Донбасса, Крыма и Украины. Мир нам! — написал Сивохо.

Напомним, что вчера он сообщил о своем назначении. Ранее президент Владимир Зеленский, который и возглавляет СНБО, уволил Александра Данилюка и назначил секретарем этого органа Алексея Данилова.

Сивохо — бывший игрок «Клуба веселых и находчивых», актер, телеведущий и шоумен, а до недавнего времени — креативный продюсер ООО «Квартал 95».

Источник: Ракурс


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