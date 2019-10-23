Володимир Зеленський запропонував створювати стартап-платформи у вишах, фото: Instagram

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Володимир Зеленський, президент України, пропонує створювати стартап-платформи в університетах.

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Глава держави вважає, що це вплине на розвиток новостворених інноваційних підприємств, інформує прес-служба Офісу президента.

Під час зустрічі з президентом Японської асоціації нової економіки Зеленський розповів про плани у IT-сфері. Зокрема, уряд має намір спонукати бізнес до відкриття знакових R&D-центрів світових корпорацій, бізнес-інкубаторів, акселераторів і створення інноваційних платформ у закладах вищої освіти.

Зеленський вважає, що наразі у світі українських спеціалістів сприймають як «дешеву робочу силу».

Для нас важливо це змінити, — заявив глава держави.

Як відомо, президент та уряд намагаються втілити проект «держава у смартфоні». Цією ідеєю зацікавилися інвестори з Японії. У липні 2019 року в Україні запрацював Фонд підтримки стартапів, якому виділили 350 млн грн. Також раніше Кабмін створив Фонд державного стимулювання винаходів.

Нагадаємо, в жовтні Зеленський пообіцяв створити іноземним інвесторам прозорі й однакові умови в Україні. Президент вважає, що це відкриє шлях для розвитку пріоритетних галузей.