Поліція оточила район виявлення вантажівки сьогодні вранці, фото: SkyNews

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Ракурс

Тіла 39 людей -38 дорослих та одного підлітка — виявили у Великій Британії у вантажівці, котра, ймовірно, прибула з Болгарії.

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Поліція вже затримала водія вантажівки — 25-річного вихідця з Північної Ірландії. Про це повідомляє прес-служба поліції графства Ессекс.

Цю вантажівку виявили в промисловій зоні міста Грейс, розташованого неподалік від Лондона.

Причини загибелі людей наразі не повідомляються, проте відомо, що водія вантажівки заарештували за підозрою у вбивстві.

Також не відомо, як тіла потрапили до цього транспортного засобу.

Наразі правоохоронці намагаються ідентифікувати загиблих. У поліції не виключають, що це може бути досить тривалий процес.

Поліція вважає, що ця вантажівка до країни прибула 19 жовтня. Куди саме вона мала дістатися, наразі не відомо.

За повідомленнями британських ЗМІ, район, де знайшли вантажівку, сьогодні вранці був оточений поліцією. Ймовірно, цей транспортний засіб потрапив до Британії через розташоване на півночі Уельсу місто Холіхед, до якого з Ірландії ходять пороми.

Прем'єр Великої Британії Борис Джонсон у своєму Твіттері зазначив, що шокований цим інцидентом і регулярно отримує актуальну інформацію щодо цієї ситуації.

Міністерство внутрішніх справ буде тісно співпрацювати з поліцією Ессекса, поки ми будемо з’ясовувати, що сталося, — наголосив Джонсон.

Нагадаємо, у червні у Великій Британії суд відправив за ґрати десантника через розстріл демонстрантів майже 50 років тому.