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Моторошна знахідка у Великій Британії: водію фури з 39 трупами пред'явили звинувачення у вбивстві, фото — Sky

Моторошна знахідка у Великій Британії: водію фури з 39 трупами пред’явили звинувачення у вбивстві

26 жов 2019, 22:01
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У Великій Британії 25-річному водієві вантажівки Морісу Робінсону пред’явили звинувачення у 39 епізодах ненавмисного вбивства, а також у торгівлі людьми, сприянні незаконній імміграції та відмиванні грошей.

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У понеділок Робінсон постане перед магістратським судом Челмсфорда, повідомляє Sky News з посиланням на поліцію Ессекса.

Королівська прокурорська служба уповноважила поліцію Ессекса пред’явити чоловікові звинувачення в зв’язку зі смертю 39 осіб, чиї тіла були виявлені у вантажівці, — йдеться в повідомленні.

У поліції нагадали, що у цій справі також арештували трьох осіб: 38-річних чоловіка і жінку з Уоррінгтона (Чешир) і 48-річного чоловіка з Північної Ірландії. Всі вони підозрюються в незаконному перевезенні людей і ненавмисному вбивстві та перебувають під вартою.

У середу поліцейські виявили в індустріальному парку в Грейсі (Ессекс) вантажівку з 39 тілами. Встановлено, що трейлер увечері 22 жовтня вирушив на поромі із Зебрюгге (Бельгія) в порт Пурфліт (Велика Британія), куди прибув удень 23 жовтня. Головна частина вантажівки з кабіною водія прибула з Північної Ірландії і забрала автопричіп з Пурфліта.

За повідомленням поліції, всі загиблі були громадянами Китаю. Однак пізніше з’явилася інформація про те, що щонайменше три людини в фургоні могли бути в'єтнамцями. Так вважають родичі громадян В'єтнаму, які вирушили до Великої Британії через Китай, оскільки їхні близькі перестали виходити на зв’язок якраз у той час, коли сталася трагедія. Припускають, що в'єтнамці використовували підроблені китайські паспорти.


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