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Незаконная вырубка лесов: в Харькове чиновников подозревают в хищении 6 млн грн. Фото: Главред

Незаконная вырубка лесов: в Харькове чиновников подозревают в хищении 6 млн грн (ФОТО)

18 окт 2019, 14:48
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Незаконная вырубка лесов в Харьковской области обогатила чиновников государственного предприятия «Красноградское лесное хозяйство» на 6 млн грн из государственного бюджета. В ближайшее время фигуранты уголовного производства могут оказаться в тюрьме.

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По данным пресс-службы Государственного бюро расследований, чиновники предоставляли посторонним лицам разрешение на вырубку древесины ценных пород под видом санитарной очистки леса.

По уточненным данным, действия чиновников нанесли убытки государству на сумму 6 млн 281 тыс. грн.

В рамках расследования следователи провели обыски в здании ГП «Красноградское лесное хозяйство» и по месту жительства подозреваемых чиновников.

Чиновникам сообщили о подозрении в совершении преступления по ч.5 ст.191 УК Украины (растрата государственного имущества в особо крупных размерах путем злоупотребления служебным положением, совершенное по предварительному сговору группой лиц).

Незаконная вырубка лесов: в Харькове чиновников подозревают в хищении 6 млн грн. Фото: ГБР

Незаконная вырубка лесов: в Харькове чиновников подозревают в хищении 6 млн грн. Фото: ГБР

Если их вина будет доказана, они будут лишены свободы на срок от 7 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности и с конфискацией имущества.

Напомним, что нелегальные лесорубы могут быть разоблачены с помощью онлайн-карты, над созданием которой работают в Гослесагентстве.

Источник: Ракурс


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