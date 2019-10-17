Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Борьба с лесорубами в законе: в Украине создают онлайн-карту вырубки леса. Фото: Сегодня

Борьба с лесорубами в законе: в Украине создают онлайн-карту вырубки леса

17 окт 2019, 15:43
999

Нелегальные лесорубы могут быть разоблачены с помощью онлайн-карты, над созданием которой работают в Гослесагентстве.

Loading...

Пилотный проект пока что распространяется только на три области: Ровенскую, Черниговскую и Полтавскую, но в Гослесагентстве планируют охватить всю территорию Украины до конца года. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.

На карте можно увидеть участки, на которых происходит легальная лесозаготовка. Каждый житель Украины, если он стал свидетелем вырубки леса, сможет проверить ее законность в своем смартфоне. В случае выявления «черных лесорубов», нужно сообщать в полицию.

Также Гослесагентство запустило пилотный проект электронного реестра билетов на заготовку древесины. Он будет покрывать всю территорию Украины. Уже сейчас там можно увидеть информацию о 27 тыс. разрешений на заготовку древесины.

И онлайн-карта, и реестр доступны по ссылке.

Напомним, что на Закарпатье работники лесхоза устроили масштабное хищение леса в Карпатском биосферном заповеднике.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новости

Главные новости
999

​Свитолина вслед за Ястремской бесславно завершила выступления на турнире в Москве

Первая ракетка Украины Элина Свитолина сегодня сыграла матч второго круга турнира WTA «Кубок Кремля» в Москве, в котором встречалась с представительницей России Вероникой Кудерметовой

Новости Украины
15:49

«Планировал лететь на автовыставку»: у Гладковского опровергли попытку уехать из страны

Представители экс-заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского заявили, что бывший чиновник не планировал покидать Украину, а хотел посетить автомобильную выставку в Брюсселе

Новости Украины
15:46
Новости партнеров
Загрузка...