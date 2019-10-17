Борьба с лесорубами в законе: в Украине создают онлайн-карту вырубки леса. Фото: Сегодня

https://racurs.ua/n128215-borba-s-lesorubami-v-zakone-v-ukraine-sozdaut-onlayn-kartu-nelegalnoy-vyrubki.html

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Нелегальные лесорубы могут быть разоблачены с помощью онлайн-карты, над созданием которой работают в Гослесагентстве.

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Пилотный проект пока что распространяется только на три области: Ровенскую, Черниговскую и Полтавскую, но в Гослесагентстве планируют охватить всю территорию Украины до конца года. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.

На карте можно увидеть участки, на которых происходит легальная лесозаготовка. Каждый житель Украины, если он стал свидетелем вырубки леса, сможет проверить ее законность в своем смартфоне. В случае выявления «черных лесорубов», нужно сообщать в полицию.

Также Гослесагентство запустило пилотный проект электронного реестра билетов на заготовку древесины. Он будет покрывать всю территорию Украины. Уже сейчас там можно увидеть информацию о 27 тыс. разрешений на заготовку древесины.

И онлайн-карта, и реестр доступны по ссылке.

Напомним, что на Закарпатье работники лесхоза устроили масштабное хищение леса в Карпатском биосферном заповеднике.