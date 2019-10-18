Незаконна вирубка лісів: в Харкові чиновників підозрюють в розкраданні 6 млн грн. Фото: Главред

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Незаконна вирубка лісів в Харківській області збагатила чиновників державного підприємства «Красноградське лісове господарство» на 6 млн грн з державного бюджету. Найближчим часом фігуранти кримінального провадження можуть опинитися у в’язниці.

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За даними прес-служби Державного бюро розслідувань, чиновники надавали стороннім особам дозвіл на вирубку деревини цінних порід під виглядом санітарної очистки лісу.

За уточненими даними, дії чиновників завдали збитки державі на суму 6 млн 281 тис. грн.

В рамках розслідування слідчі провели обшуки в будівлі ДП «Красноградське лісове господарство» і за місцем проживання підозрюваних чиновників.

Чиновникам повідомили про підозру у скоєнні злочину за ч. 5 ст. 191 КК України (привласнення державного майна в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

Якщо їх провина буде доведена, вони будуть позбавлені волі на термін від 7 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади та з конфіскацією майна.

Нагадаємо, що нелегальні лісоруби можуть бути викриті за допомогою онлайн-карти, над створенням якої працюють в Держлісагентстві.