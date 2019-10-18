Трансплантація органів: МОЗ поєднає програму з діджиталізацією, фото — Медтехніка

https://racurs.ua/ua/n128263-moz-poiednaie-programu-transplantaciyi-z-didjytalizaciieu-skalecka.html

Ракурс

Міністерство охорони здоров’я України планує поєднати програму трансплантації з діджиталізацією, що передбачає створення реєстру для проведення відповідних хірургічних втручань.

Loading...

Про ймовірний термін запуску трансплантації повідомила міністр охорони здоров’я Зоряна Скалецька.

В інтерв’ю «Українській правді» вона припустила, що систему трансплантації можна буде запустити у лютому 2020 року.

Важливо встигнути до 1 січня, що було озвучено президентом. Ми ведемо роботу, але коли починаємо вникати в суть справ, не все так просто. Система трансплантації може бути розгорнута і запущена з усіма необхідними захистами після першого січня, десь лютий, — повідомила Скалецька.

Міністр повідомила про необхідність внесення змін до відповідного закону про трансплантацію, а також створити реєстр, над яким працює команда з діджиталізації МОЗ.

Для розроблення законопроекту створені дві робочі групи. Пілотний проект трансплантації можуть запустити у Києві з 1 січня 2020 року. Головною перешкодою для цього є нестача необхідного обладнання. МОЗ працює у цьому питанні за двома напрямками — трансплантація кісткового мозку і пересадка органів.

Якщо міністерство не встигне із усіма необхідними діями, Скалецька прогнозує, що набуття чинності закону про трансплантацію доведеться відтермінувати.

Сьогодні «Ракурс» повідомляв, що у Києві приватну клініку підозрюють у торгівлі людськими органами на чорному ринку послуг з трансплантації. Під час обшуку в установі знайшли ємності з рідким азотом, які були підписані як «нирки» і «серце».