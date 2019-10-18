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Чорна трансплантологія: приватну клініку у Києві підозрюють у торгівлі людськими органами, фото — Київ оперативний

Нирки у рідкому азоті: приватну клініку у Києві підозрюють у торгівлі людськими органами (ФОТО)

18 жов 2019, 08:23
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Приватну клініку у Києві підозрюють у торгівлі людськими органами на чорному ринку послуг з трансплантології. Увечері 17 жовтня правоохоронці разом із громадською організацією «Автопатруль Майдан» провели обшуки в медустанові на столичній Воскресенці.

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У будівлі знайшли ємності з рідким азотом, які були підписані як «нирки» і «серце». Власник установи заперечує пред’явлені звинувачення, повідомляє «Київ оперативний». Правоохоронці наразі подію на офіційних ресурсах Нацполіції не прокоментували.

Чорна трансплантологія: приватну клініку у Києві підозрюють у торгівлі людськими органами, фото — Київ оперативний

Обшуки відбулися у «Медичному центрі Інститут сімейної медицини плюс». Правоохоронці давно стежили за клінікою, яка розміщена за адресою вулиця Курнатовського, 20. Коли виявили достатньо доказів, вирішили прийти з обшуком.

За попередньою версією, матеріалом для продажу були органи викрадених раніше людей. У приміщенні знайшли й сейф, у якому були документи та гроші. Відкрити його відразу не змогли навіть рятувальники за допомогою гідравлічних ножиць.

Власник клініки і його адвокат заявили, що дії поліції шкодять іміджу України на міжнародній арені, а в їхньої установи є «серйозне ім’я та репутація». Під час обшуку в установі перебувала іноземка, яка нещодавно перенесла операцію.

Слідчі дії проводили співробітники Департаменту по боротьбі зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми. Слідство триває.

Чорна трансплантологія: приватну клініку у Києві підозрюють у торгівлі людськими органами, фото — Київ оперативний

Раніше «Ракурс» повідомляв про курйозний випадок у США: авіалайнер, який прямував рейсом з Сіетла в Даллас, був змушений повернути назад через те, що на його борту виявилося забуте людське серце.


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