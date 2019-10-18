Черная трансплантология: частную клинику в Киеве подозревают в торговле человеческими органами, фото — Киев оперативный

https://racurs.ua/n128242-pochki-v-jidkom-azote-chastnuu-kliniku-v-kieve-podozrevaut-v-torgovle-chelovecheskimi-organami.html

Ракурс

Частную клинику в Киеве подозревают в торговле человеческими органами на черном рынке услуг по трансплантологии. Вечером 17 октября правоохранители совместно с общественной организацией «Автопатруль Майдан» провели обыски в медучреждении на столичной Воскресенке.

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В здании нашли емкости с жидким азотом, которые были подписаны как «почки» и «сердце». Владелец учреждения отрицает предъявленные обвинения, сообщает «Киев оперативный» в Фейсбук. Правоохранители пока событие на официальных ресурсах Нацполиции не прокомментировали.

Обыски прошли в медицинском центре «Институт семейной медицины плюс». Правоохранители давно следили за клиникой, расположенной по адресу улица Курнатовского, 20. Когда обнаружили достаточно доказательств, решили прийти с обыском.

По предварительной версии, материалом для продажи были органы похищенных ранее людей. В помещении нашли и сейф, в котором находились документы и деньги. Открыть его сразу не смогли даже спасатели с помощью гидравлических ножниц.

Владелец клиники и его адвокат заявили, что действия полиции вредят имиджу Украины на международной арене, а их учреждение имеет «серьезное имя и репутацию». Во время обыска в учреждении находилась иностранка, которая недавно перенесла операцию.

Следственные действия проводили сотрудники Департамента по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми. Следствие продолжается.

Ранее «Ракурс» сообщал о курьезном случае в США: авиалайнер, следовавший рейсом из Сиэтла в Даллас, был вынужден развернуться из-за того, что на его борту оказалось забытое человеческое сердце.