Трансплантация органов: Минздрав объединит программу с диджитализацией, фото — Медтехника

https://racurs.ua/n128263-minzdrav-soedinit-programmu-transplantacii-s-didjitalizaciey-skaleckaya.html

Ракурс

Министерство здравоохранения Украины планирует совместить программу трансплантации с диджитализацией, предусматривающей создание реестра для проведения соответствующих хирургических вмешательств.

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О вероятном сроке запуска трансплантации сообщила министр здравоохранения Зоряна Скалецкая.

В интервью «Украинской правде» она предположила, что систему трансплантации можно будет запустить в феврале 2020 года.

Важно успеть до 1 января, что было озвучено президентом. Мы ведем работу, но когда начинаем вникать в суть дел, не все так просто. Система трансплантации может быть развернута и запущена со всеми необходимыми защитами после первого января, где-то в феврале, — сообщила Скалецкая.

Министр сообщила о необходимости внесения изменений в соответствующий закон о трансплантации, а также создать реестр, над которым работает команда по диджитализации Минздрава.

Для разработки законопроекта созданы две рабочие группы. Пилотный проект трансплантации могут запустить в Киеве с 1 января 2020 года. Главным препятствием для этого является недостаток необходимого оборудования. Минздрав работает в этом вопросе по двум направлениям — трансплантация костного мозга и пересадка органов.

Если министерство не успеет со всеми необходимыми действиями, Скалецкая прогнозирует, что вступление в силу закона о трансплантации придется отложить.

Сегодня «Ракурс» сообщал, что в Киеве частную клинику подозревают в торговле человеческими органами на черном рынке услуг по трансплантации. Во время обыска в учреждении нашли емкости с жидким азотом, которые были подписаны как «почки» и «сердце».