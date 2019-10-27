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США провели операцию по ликвидации главаря "Исламского государства". Фото:

США провели операцию по ликвидации главаря «Исламского государства»

27 окт 2019, 09:20
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Соединенные Штаты Америки сообщили о завершении операции, которая была направлена против лидера «Исламского государства» Абу Бакра аль-Багдади.

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Американские силовики проводили операцию по ликвидации опасного террориста 26 октября. Сейчас неизвестно, удалось ли боевику выжить или же он был ликвидирован, сообщает Reuters со ссылкой на официального представителя США.

Другие официальные лица США не стали давать комментариев агентству.

В то же время издание Newsweek пишет, что аль-Багдади был убит в ходе рейда.

Напомним, что в Сирии обнаружили школу для подготовки детей-террористов «Исламского государства». Она работала в Дамаске. Детей учили пользоваться огнестрельным оружием и взрывчаткой. Подростки, которые прошли подготовку, пополняли ряды ИГИЛ.


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