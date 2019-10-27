Протесты в Чили: президент потребовал роспуска правительства. Фото: РИА Новости

https://racurs.ua/n128620-protesty-v-chili-prezident-potreboval-rospuska-pravitelstva.html

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Протесты в Чили набирают ход. Вчера президент страны Себастьян Пиньера заявил о роспуске правительства, чтобы была возможность провести кадровые перестановки на фоне массовых беспорядков.

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Глава государства написал в Twitter, что попросил всех министров подать в отставку.

Мы находимся в новой реальности, — написал он.

Кроме того, Пиньера отметил, что в стране с 26 октября может быть отменено чрезвычайное положение.

В пятницу, 25 октября, в ряде городов Чили люди требовали проведения социальных реформ. Этот протест стал самым большим в истории страны. В столице страны Сантьяго демонстранты требовали президента Чили Себастьяна Пиньера уйти в отставку. Похожие акции прошли в других городах страны.

Как известно, одной из причин, что привели к началу протестов, стал рост цен на билеты в метро в Сантьяго. Митинги быстро распространились по всей стране.