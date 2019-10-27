Вспышка гепатита в Чернигове: полиция начала расследование. Фото: РБК

https://racurs.ua/n128621-vspyshka-gepatita-v-chernigove-policiya-nachala-rassledovanie.html

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Вспышка гепатита, А в Чернигове стала поводом для начала расследования в отношении руководства одной из школ города.

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В результате вспышки гепатита опасным вирусом заразились 13 человек, сообщил сектор коммуникации полиции Черниговской области.

Уголовное производство открыто по части 1 статьи 325 Уголовного кодекса Украины (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений).

Подозреваемым по этому делу грозит штраф или арест на срок до трех лет.

При этом не говорится, в отношении кого конкретно начато расследование. Следствие продолжается.

Напомним, 20 марта в роддоме корь забрала жизнь молодой роженицы. Женщина умерла менее чем через неделю после родов. После диагностики кори 24-летнюю пациентку и новорожденного младенца удерживали в отдельных боксах. По словам врачей, ребенок находился в нормальном состоянии, признаков кори у него не обнаружили.