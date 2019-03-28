В Сумах с корью госпитализировали пять медиков из роддома, где от болезни умерла роженица. Фото: Миасский Рабочий

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Пять медработников из роддома в Сумах, где умерла от кори молодая роженица, госпитализировали.

У всех работников Областного перинатального центра диагностирована легкая и средняя формы кори, сообщила заведующая инфекционного отделения 4 сумской городской больницы Светлана Грищенко, сообщает UA: Сумы в Facebook.

Последний медработник был госпитализирован сегодня, 28 марта, другие уже несколько дней проходят лечение.

Пока неизвестно, заболел ли корью кто-то из пациентов перинатального центра.

Напомним, 20 марта в роддоме корь забрала жизнь молодой роженицы. Женщина умерла менее чем через неделю после родов. После диагностики кори 24-летнюю пациентку и новорожденного младенца удерживали в отдельных боксах. По словам врачей, ребенок находился в нормальном состоянии, признаков кори у него не обнаружили.