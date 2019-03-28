У Сумах з кором госпіталізовано п’ятьох медиків з пологового будинку, де від хвороби померла породілля. Фото: Миасский Рабочий

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П’ятьох медпрацівників з пологового будинку у Сумах, де померла від кору молода породілля, госпіталізували.

У всіх працівників Обласного перинатального центру діагностовано легкий та середній перебіг кору, повідомила завідувач інфекційного відділення 4 сумської міської лікарні Світлана Грищенко, повідомляє UA: Суми у Facebook.

Останнього медпрацівника було госпіталізовано сьогодні, 28 березня, інші вже кілька днів проходять лікування.

Наразі невідомо, чи захворів на кір хтось із пацієнтів перинатального центру.

Нагадаємо, 20 березня у пологовому будинку кір забрав життя молодої породіллі. Жінка померла менш ніж за тиждень після пологів. Після діагностики кору 24-річну пацієнтку та новонароджене немовля утримували в окремих боксах. За словами лікарів, дитина перебувала у нормальному стані, ознак кору у неї не виявили.