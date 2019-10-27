Дифтерия на Закарпатье: в регион доставили сыворотку. Фото: ТАСС

https://racurs.ua/n128622-difteriya-na-zakarpate-v-region-dostavili-syvorotku.html

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Восемь флаконов сыворотки дифтерийного антитоксина доставили в Ужгород, где зафиксирована вспышка заболевания дифтерией. Сыворотку доставили из Львовской, Ивано-Франковской и Черновицкой областей.

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Необходимые препараты доставили в регион на специально транспорте. Львовская и Черновицкая области дали по три флакона, еще две дала Ивано-Франковская область, сообщил в Закарпатском областном центре здоровья.

В ведомстве отметили, что еще 100 флаконов антитоксина приобрела Индия. В ближайшее время наличие регистрации этого препарата в Украине. В случае, если он будет соответствовать всем требованиям, то уже 30 октября его передадут в Ужгород.

По последней информации Закарпатского областного центра здоровья, сейчас состояние больных дифтерией стабильный, новых случаев заболевания не выявлено.

Напомним, что вспышка дифтерии на Закарпатье оказалась куда более серьезной, чем ожидалось. По состоянию на 24 октября в области нет противодифтерийных сывороток, которые необходимы для лечения дифтерии. Также здесь нет и других жизненно важных медикаментов.