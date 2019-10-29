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Ракурс
Конгресс заслушает чиновника, который слышал разговор Трампа и Зеленского. Фото: AFP

В Конгрессе США даст показания чиновник, который слышал весь разговор Трампа и Зеленского

29 окт 2019, 09:26
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Подполковник Александер Виндман, который является сотрудником Совета национальной безопасности США, 29 октября будет свидетельствовать в Конгрессе в рамках расследования о возможном импичменте Дональда Трампа.

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Этот чиновник присутствовал в Овальном кабинете во время разговора Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским. Виндман заявил, что Трамп подорвал национальную безопасность США, когда попросил Зеленского провести расследование в отношении сына Джо Байдена. Об этом сообщает CNN.

Не думаю, что стоило требовать, чтобы иностранное правительство расследовало действия гражданина США, и я был обеспокоен о последствиях поддержки Украины со стороны американского правительства. Все это подорвало бы национальную безопасность США. После звонка я вновь сообщил о своей озабоченности ведущему юристу Совета безопасности, — отметил офицер.

Напомним, что представители Демократической партии США в Конгрессе начали импичмент после июльского телефонного разговора Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским. Сотрудник спецслужбы США заявил, что Трамп лично отменил визит вице-президента Майка Пенса на инаугурацию Зеленского, чтобы оказывать давление.

Глава США во время звонка несколько раз напоминал украинскому лидеру о расследовании деятельности в Украине сына Байдена в обмен на предоставление финансовой и военной помощи Киеву. После этого демократы начали расследование с намерением объявить импичмент.


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