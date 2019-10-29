В Днепре взорвался и сгорел заводской склад, фото — nashemisto.dp.ua

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Ракурс

Мощный взрыв прогремел поздно вечером 28 октября на заводе в Днепре и вызвал пожар. Что-то взорвалось на местном маслоэкстракционном заводе «Потоки».

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Взрыв разрушил склад с семенами и вызвал пожар. Люди, по предварительным данным, не пострадали.

Как сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям, взрыв прогремел около 22.00 и вызвал пожар в здании. Пожарные потушили огонь на площади 200 м², жертв и пострадавших нет. В результате взрыва разрушено складское здание на площади около 4,2 тыс. кв. м.

В радиусе нескольких километров тряхнуло дома так, что местные люди подумали о начале землетрясения. Через час воздух в так называемом районе «Свинарник» (на улице Байкальской) был заполнен сильным запахом гари.

Возможно, пылевоздушная смесь там была, или газовоздушная, пропан. И то, и другое взрывается с большой силой, мощнее, чем тротил, — сообщил каналу «1+1» заместитель начальника управления спасателей в Днепропетровской области Александр Шевченко.

В Фейсбук-группе «Райончик» опубликовали фото корпусов завода после пожара. Жители района негодуют из-за преступной бездеятельности руководства предприятия, которое уверяло, что на заводе все экологически и безопасно, называя акции протеста местных жителей проплаченными.

«Ракурс» сообщал о взрыве банкомата в Запорожье, который произошел в октябре. Выяснилось, что в результате взрыва пострадал не только банкомат, но и здание магазина на первом этаже жилого пятиэтажного дома, в котором он был размещен.