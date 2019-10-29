Скандалы в "Слуге народа": что обсуждали на заседании фракции, фото — "Слуга народа"

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Вечером 28 октября состоялось заседание фракции партии «Слуга народа» в Верховной Раде. Меропориятие был закрытым и общественности узнать о том, что обсуждали нардепы партии власти удалось из нечастых сообщений в Фейсбук, а также с помощью собственных источников во фракции.

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Заместитель председателя фракции «Слуги народа» Евгения Кравчук сообщила о такой повестке дня заседания: доклад президента Зеленского относительно поездки на Донбасс, вопрос нардепа Вячеслава Медяника, который прошел полиграф, участие «слуг народа» в российских пропагандистских шоу, проведение съезда партии и вопрос «площадок Яценко».

Относительно Медяника Кравчук заверила, что полиграф его оправдал, а «денег он ни у кого не брал». «Слуги народа» проголосовали за то, чтобы не ходить на российские каналы, хотя о персональной ответственности нардепа Шевченко, который ранее неприглядно засветился в РФ, речи не было.

Съезд партии «Слуга народа» пройдет 10 ноября. На нем выберут председателя и, как написала Кравчук, «начнется активное развитие партии».

Вопросы налогового комитета обсуждали дольше других. Заместитель председателя фракции заверила, что «откровенный диалог и полиграф сняли много подозрений», а «коррупционные площадки и посредники все равно исчезнут», поскольку соответствующий законопроект будет рассмотрен на комитете и вынесен в зал.

Кроме того, «Интерфакс-Украина» сообщает, что на заседании фракции президент Владимир Зеленский предложил перенаправить часть нераспределенных бюджетных субвенций на восстановление социально-экономического и инфраструктурного потенциала Донбасса. Этот вопрос еще предстоит согласовать с правительством.

Дополнительные деньги предлагается направить на строительство дороги из поселка Золотое, где откроется новый пункт пропуска между Украиной и ОРДЛО, в административный центр Луганской области, город Северодонецк.

Первый заместитель председателя фракции Александр Корниенко заверил, что фракция такое предложение поддерживает, осталось решить вопрос с Кабмином.

Источник «Левый берег» добавляет, что полемика относительно громкого скандала с финансовым комитетом о возможном подкупе 11 его членов началась после выступлений депутатов Александра Дубинского и Ольги Василевской. Зеленский снова напомнил им о требовании пройти тест на полиграфе.

Звучало это в риторике так: пусть все наши враги выкусят эту историю в итоге. Могу сказать, что все это переросло в настоящую брань, — отмечает источник, по словам которого, теперь члены комитета готовы просить отставки главы финкомитета нардепа Гетьманцева.

После отъезда президента заседание фракции продолжилось и обсуждались вопросы региональной политики и назначения глав РГА. «Мажоритарщики повсеместно бунтуют против», — заявил источник lb.ua.

Напомним, что 15 октября журналисты сделали фотографии экрана телефона Медяника с перепиской, в которой он рассказывал собеседнику о том, как «порешать» вопросы с прокурорами. По данным журналистов, вероятно, общение Медяника касалось бизнесмена Игоря Игнатова, который ранее руководил несколькими сахарными заводами и обвиняется в попытке незаконно получить контроль над заводом «Океан» в Николаеве с помощью связей в ГПУ.