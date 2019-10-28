Главные новости 28 октября: Киевская область получила нового главу, по стране распространяется дифтерия. Фото: zn.ua

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Правительство Украины во время сегодняшнего заседания в Мариуполе согласовало назначение пяти руководителей государственных администраций.

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В Киеве дифтерию диагностировали у женщины 1986 года рождения. Ей уже ввели противодифтерийную сыворотку, но больная остается в больнице под присмотром медиков.

Киевская областная государственная администрация (ОГА) получила нового руководителя. Вместо Михаила Бно-Айрияна, который ушел с должности по собственному желанию, председателем ОГА назначили харьковского бизнесмена Алексея Чернышова.

Партия «Слуга народа» проведет съезд 9−10 ноября, чтобы сменить руководителя. Полный перечень вопросов, которые рассмотрит собрание представителей партии власти, еще неизвестен.

Гепатит «А» мог поразить 15 учеников школы № 7 в Чернигове. Сейчас они находятся на лечении. Эксперты проводят комплекс противоэпидемических мер, в том числе работают в учебном заведении.

Террористическая организация «Исламское государство» избрала нового лидера после недавней ликвидации американскими военными Абу Бакра аль-Багдади.