В Чернигове у группы школьников заподозрили гепатит «А», фото: pixabay

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Ракурс

Гепатит «А» мог поразить 15 учеников школы № 7 в Чернигове. Сейчас они находятся на лечении.

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Эксперты проводят комплекс противоэпидемических мер, в том числе работают в учебном заведении. Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Первого ученика госпитализировали с диагнозом гепатит «А» 21 октября. Он находится в инфекционном отделении областной детской больницы.

Вчера, 27 октября. еще 12 учеников и сотрудница пищеблока этой школы были доставлены в медучреждение. Медики также заподозрили у них гепатит «А».

Правоохранители полагают, что произошло нарушение санитарных правил и норм. По данному факту открыли уголовное производство (ст. 325 УК Украины).

Напомним, в сентябре у львовских студентов обнаружили гепатит. О своем заболевании учащиеся Дрогобычского педагогического университета узнали после практики в Одессе.