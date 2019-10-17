Гепатит C в Украине. Фото: cdc.gov

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Недавнее заявление Центра общественного здоровья, обрисовывающее позицию ведомства в отношении программы лечения вирусного гепатита C, огорчило не только медицинское сообщество, не понаслышке знающее об этом заболевании. Пост, мягко говоря, циничен. Впрочем, судите сами. Если коротко, в ведомстве заявили: «Если выбирать, кого лечить: 30 больных или 1, то выбор должен быть в пользу 30». Дескать, государство, заказав одну дорогую схему лечения, теряет шанс пролечить 30 пациентов другими эффективными схемами.

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«В результате заказа из регионов, более 57% средств бюджета государственных закупок 2019 года тратится на дорогие схемы: омбитасвир/паритапревир/ритонавир и дасабувир (3D-режим), которые будут доступны для 710 больных. За остальные 43% бюджета лечение будет доступно для 14 258 пациентов. Таким образом, заказав одну дорогую схему лечения, государство теряет шанс пролечить 30 пациентов другими эффективными схемами», — считают в Центре общественного здоровья.

Все бы ничего, да дело в том, что эти «дорогие» препараты нельзя заменить ничем другим. На сегодня для определенной категории больных это фактически безальтернативная схема лечения. Этот препарат им жизненно необходим. Так называемая 3D-терапия применяется во всем мире для лечения больных гепатитом C с почечной недостаточностью, циррозом печени, ко-инфекцией ВИЧ.

У пациентов и сотрудников отделений гемодиализа уровень инфицирования гепатитом C очень высок, есть данные, что среди пациентов — выше 70%, у сотрудников этот показатель немного меньше. Инфекционисты бьют в набат: в последнее время в Украине растет количество случаев, когда схема «софосбувир с даклатасвиром», полученная благодаря госзакупкам, не срабатывает. Таких больных приходится перелечивать. Это колоссальные деньги и для пациента, и для государства (цена перелечивания может в 100 раз превышать изначальную терапию).

Ситуация трагична не только тем, что определенную категорию больных гепатитом C государство планирует оставить один на один с болезнью. Лишение этих пациентов единственно возможного лечения опасно не только конкретно для данных больных. Для общества это чревато прежде всего распространением устойчивых к лечению штаммов. Это также отмечено в последнем протоколе ВОЗ. Поэтому заявление Центра общественного здоровья касается не только категории пациентов, которым не повезло (кстати, не такой уж и многочисленной), но и каждого из нас.

Ласковый убийца. Лечим гепатит C дешево и сердито

Хотелось бы напомнить: особенность гепатита C в том, что в подавляющем большинстве случаев инфицирование происходит бессимптомно. Долгие годы человек может не подозревать о болезни, узнает о ней случайно, а диагноз нередко ставится уже на поздних стадиях заболевания. Поэтому его окрестили ласковым или молчаливым убийцей.

Любой из нас — в группе риска. Даже если вы не являетесь завсегдатаем тату-салонов и сами делаете маникюр, не в восторге от пирсинга, то стоматолога посещать все же приходится. От медицинских манипуляций и переливания донорской крови не застрахован никто. Смертность от гепатита C такая же, как, например, от желтой лихорадки, и достигает 70%. Только растянута во времени.

Во всем мире хроническим гепатитом C страдают 71 млн человек (согласно данным ВОЗ). У значительного числа пациентов с хронической инфекцией развивается цирроз или рак печени. По оценкам ВОЗ, в 2016 году от этого заболевания умерли приблизительно 399 тыс. человек, главным образом от цирроза печени и гепатоцеллюлярной карциномы (первичного рака печени). Применение противовирусных препаратов позволяет излечить инфекцию в более чем 95% случаев, что снижает риск смерти.

Непрофессиональным и манипулятивным назвала заявление ЦОЗ Ольга Голубовская, доктор медицинских наук, заведующая кафедрой инфекционных болезней Национального медицинского университета имени А. Богомольца: «Речь вовсе не идет о закупке исключительно дорогостоящих схем. Есть обращения по этому поводу группы экспертов, можно обратиться к независимому учреждению — Институту инфекционных заболеваний. И с регионами нужно работать и объяснять проблему, если кто-то много заказывает эту схему, а не лишать больных, которым она нужна, необходимого лечения. И, наконец, еще раз всем напоминаю, что эффективность использования бюджетных средств в лечении инфекционных болезней определяется не абсолютным количеством лекарств, а количеством больных, которых удалось вылечить. А сейчас есть риск того, что больные, которые не ответили на терапию, будут лишены государством лечения».

Кстати, о заявках с регионов. На одной из встреч с медицинским сообществом летом этого года Александра Линчевского (на тот момент замминистра здравоохранения) спросили, почему на экспертов в вопросах вирусных гепатитов во время сбора заявок на лекарственные препараты оказывалось беспрецедентное давление со стороны чиновников. По словам врачей, им в ультимативной форме давали понять, что заявки следует изменить в пользу более дешевых, но менее эффективных схем лечения, обрекая больных на заведомый провал в терапии. Замминистра ответил, что, несмотря на давление, нужно отстаивать свою точку зрения и назначать пусть более дорогую, но и более эффективную схему лечения, в том числе гепатита C.

Вопрос давления также поднимали на одном из заседаний СНБО. В целом заявки отстоять удалось. Однако в номенклатуру (перечень лекарственных препаратов, закупаемых государством) 2020 года один из препаратов, которым перелечивают самых проблемных больных, внесен не был. По словам Ольги Голубовской, это решение не было согласовано с экспертной группой профильных специалистов. Вряд ли бюджет рядового украинца потянет лечение, достигающее 50 тыс. долл.

Еще один момент. Если регионы подают не совсем достоверные заявки на закупку тех или иных препаратов, может быть, стоит разобраться, почему так происходит? Просчитать количество лекарств для закупки непросто, ведь препараты, закупаемые международными организациями, приходят с перебоями. Любой желающий может зайти на сайт Минздрава и в этом убедиться. Например, приказ Минздрава №1613 от 12 июля 2019 года «Распределение лекарственного средства «МАЙХЕП ALL™» для лечения больных вирусным гепатитом C, закупленного за средства государственного бюджета Украины на 2017 год по бюджетной программе КПКВК 2301400 «Обеспечение медицинских мероприятий отдельных государственных программ и комплексных мероприятий программного характера»...

То есть препарат, закупленный за деньги 2017 года, пришел лишь летом 2019-го! А приказ Минздрава №2026 от 8 октября 2019 года подтверждает то, что лекарства для лечения онкобольных детей, закупленные за средства бюджета 2015 года, пришли лишь в этом месяце. Та же участь постигла противотуберкулезный препарат, который, согласно приказу Минздрава №2000, пришел в октябре 2019 года за деньги бюджета 2017-го. И таких подтверждений запоздавших поставок — не счесть.

Как не вспомнить еще об одной особенности гепатита C — заболевание имеет конечную точку лечения, прерывать терапию ни в коем случае нельзя. Если лечение по каким-либо причинам прерывается (а денег покупать препараты самостоятельно у людей нет), у пациентов может возникнуть резистентность вируса. Чем тогда их лечить?

Лечение гепатита C — дорогое и сложное, с этим вызовом сталкивается не только Украина. Ни одно государство в мире не может заявить, что оно обеспечило лечение 100% больных. Во многих странах работает страховая медицина, развита система реимбурсации, когда больному возвращается часть денег, потраченных на лекарства.

«Ласковый убийца» — это вызов, особенно при ограниченном бюджете. Если страна хочет получить результат, а не сиюминутную выгоду и звездочки на фюзеляже отдельных ее граждан, к вопросу лечения гепатита C нужно подходить особенно взвешенно. Обязательно опираясь на мнение профессионалов в этой области, а не теоретиков, волонтеров-энтузиастов с благими (иногда не очень) намерениями. Так происходит во всем цивилизованном мире. А еще цивилизованное общество во главу угла ставит здоровье каждого пациента, а не среднюю температуру по всей стране, не экономическую целесообразность для госбюджета, даже с учетом любых финансовых трудностей.